盤中速報 - LUNA大漲8.11%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-15 00:05
LUNA(LUNA)在過去 24 小時內漲幅超過8.11%，最新價格0.43美元，總成交量達0.23億美元，總市值2.99億美元，目前市值排名第 93 名。
近 1 日最高價：0.44美元，近 1 日最低價：0.39美元，流通供給量：692,035,055。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.34%
- 近 1 月：+21.15%
- 近 3 月：-19.19%
- 近 6 月：-62.07%
- 今年以來：-53.76%
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