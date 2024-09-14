盤中速報 - Celestia大漲8.74%，報4.47美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-14 18:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.74%，最新價格4.47美元，總成交量達0.28億美元，總市值9.39億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：4.59美元，近 1 日最低價：4.07美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.09%
- 近 1 月：-20.77%
- 近 3 月：-41.07%
- 近 6 月：-72.75%
- 今年以來：-67.83%
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