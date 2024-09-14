鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.64億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達9.24%

鉅亨網新聞中心 2024-09-14 10:15

‌



24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅9.24%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅6.17%；MANTRA(OM)24小時漲幅2.83%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅58%；TRU(TRU)24小時跌幅17.4%；COTI(COTI)24小時跌幅15.6%。

‌



近一週漲幅：DAR(DAR)近一週漲幅13.4%；SUN(SUN)近一週漲幅9.74%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅3.97%。