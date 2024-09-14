鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.64億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達9.24%
鉅亨網新聞中心 2024-09-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,486.52美元，24小時漲跌幅+4.27%；以太幣(ETH)現報價格2,428.76美元，24小時漲跌幅+3.17%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.64億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.32億美元。
24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅9.24%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅6.17%；MANTRA(OM)24小時漲幅2.83%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅58%；TRU(TRU)24小時跌幅17.4%；COTI(COTI)24小時跌幅15.6%。
近一週漲幅：DAR(DAR)近一週漲幅13.4%；SUN(SUN)近一週漲幅9.74%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅3.97%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅74.1%；TRU(TRU)近一週跌幅52.5%；COTI(COTI)近一週跌幅47.4%。
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