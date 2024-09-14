迎戰全球「反避稅」浪潮 賦稅署長宋秀玲親授3大絕招

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-14 10:43

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全球稅制趨勢影響臺灣跨國企業的稅務，面對全球聯合反避稅泿潮來襲，針對企業如何因應，財政部賦稅署署長宋秀玲提出三大因應：在低稅地區加入 BEPS （稅基侵蝕與利潤移轉）包容架構，確實填報「國別報告」資訊，及調整全球投資架構及營運布局，避免透過免稅區，投資架構越直接越好。

國際財政協會 (IFA) 中華民國總會與安永聯合會計師事務所昨 (13) 日舉辦「國際稅務前瞻：國別報告、綠色稅制、BEPS 2.0 的實踐與展望」研討會，討論國別報告、綠色稅制、BEPS 2.0 及支柱一、二等議題。

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國際財政協會 (IFA) 中華民國總會理事長暨財政部政務次長李慶華致詞表示，因應國際稅務趨勢，財政部持續探討進一步深化國別報告的應用，並密切關注未來國際反避稅制度發展，確保我國跨國企業集團及我國稅制能夠有效應對相關挑戰。財政部也持續關注各國推行 GMT (全球企業最低稅負制) 進程，審慎評估我國是否完整導入 GMT 制度、導入時程與方式及其對我國跨國企業集團的影響。

針對我國移轉訂價查核，宋秀玲指出，未來將加強其他資訊蒐集，併同 CbCR 資訊綜合分析，以掌握高稅務風險案件；強化人工智慧稅務查核系統功能，精進選案的效能、發掘未依規定揭露資訊者。

此外，宋秀玲強調，我國因應全球企業最低稅負制，已調高徵收率至 15%，並研擬 AMT (最低稅負) 條例修正草案，導入符合國際標準的 GMT，預期有助提高 ETR 分子，不會以過度租稅優惠競爭國際投資資金，並增加我國稅收。

面對國際租稅趨勢，宋秀玲建議企業的三大因應之道。首先，企業需認知到反避稅已成為多數國家共同合作事項，並依循 BEPS1.0 及 2.0 建議，低稅地區加入 BEPS 包容架構，陸續實施經濟實質要求、加入資訊交換。

第二是全球聯合反避稅下，企業應自我審視利潤配置的合理性，確認利潤配 置與功能、風險及價值創造一致，並確實填報國別報告資訊 (為 GMT 的避風港計算依據)。

第三是企業應調整全球投資架構及營運布局，除了合理商業理由外，避免透過免稅區，投資架構越直接越好，投資或商業決策回歸經濟實質不以避稅為目的，並且善用預先訂價協議。

經濟合作暨發展組織（OECD）推動全球最低稅負制（第二支柱，GMT），堪稱國際租稅史上最大變革；未來合併營收達 7.5 億歐元的大型跨國集團，在全球各地的公司都至少要繳納 15% 的最低稅負，避免各國之間以「低稅競賽」吸引投資，讓跨國企業有空間取巧避稅。