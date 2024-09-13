外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.27元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 21:20
截至台北時間13日21:20，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.81%
- 近 1 週：-0.51%
- 近 3 月：-8.64%
- 近 6 月：-6.49%
- 今年以來：-2.68%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.35%
- 美元/韓元相關性0.62，本日下跌0.69%
- 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.49%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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