search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.27元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 21:20


截至台北時間13日21:20，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.81%
  • 近 1 週：-0.51%
  • 近 3 月：-8.64%
  • 近 6 月：-6.49%
  • 今年以來：-2.68%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.35%
  • 美元/韓元相關性0.62，本日下跌0.69%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.49%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.13%
  • 英鎊/美元相關性-0.59，本日下跌0.17%
  • 澳元/美元相關性-0.58，本日下跌0.15%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖33.23-0.60%
韓元/美元0.000751690.00%
紐元/美元0.616-0.36%
英鎊/美元1.3123-0.01%
澳元/美元0.6704-0.25%

延伸閱讀


Empty