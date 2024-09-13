兆豐CoCo老師挺進高雄 金研院：三大族群亟需金融教育
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 20:23
台灣金融研訓院積極推廣公益金融教育，此次攜手兆豐銀行，由員工組成「CoCo 老師」金融志工團隊，深入高雄 19 個行政區的 42 所國小，讓孩子在遊戲中學習理財知識，金研院普惠金融事業總處資深處長傅清源表示，下一波可能到台中，未來離島的金門及花東地區也會考慮來推動，並指出，學生、軍人及社工是三大亟需金融教育的族群。
金融素養從小扎根不能等，金研院推動 CSR 金融共好公益計畫，去年與華南銀行合作，將「CoCo 老師」計畫推廣至台南，獲得不錯的迴響，原先計畫 1 年 100 班，後來直接倍增至 200 班；今年 4 月攜手彰化銀行，由行員組成「CoCo 老師」團隊，在彰化地區授課。截至目前，全台已舉辦 882 場次活動，幫助 7652 名學童提升金融素養，增強應對未來金融挑戰的能力。
CSR 金融共好公益計畫結合金融業力量，遴選銀行員擔任「CoCo 老師」，以遊戲化教學，傳授具體的知識，並讓小朋友有理解、思考、應用所學的能力，從而應對現實金融生活，也能避免未來因過度負債或金融詐騙而陷入困境。
至於 CSR 金融共好接下來將會進駐哪個縣市？傅清源表示，因為北部資源較多，還是會以中南部為主要推廣地區，台中很有機會，此外，離島的金門與花東也都有銀行表達興趣，不過，這個計畫資源有限，也會影響到銀行人力配置，他直言，「銀行幾乎都把行裡最優秀的人員派出去」，基本上，銀行要夠大，才有能力來合作推廣。
傅清源透露，金研院今年 10 月將再與國防部合作，因為職業軍人有穩定收入、也易受詐騙，此外，金研院也和伊甸、勵馨合作，與社福團體開展長期的課程，先前就有社工自嘲是「弱勢幫助弱勢」，他們都是很需要普惠金融教育的族群。
傅清源強調，普惠金融教育不是要教你賺錢，而是要教你把你的錢管好，舉例來說，很多人都購買過人情保單，或是搞不清楚信用卡循環利率，職業軍人也會遇到被學長誆騙，雖不完全是詐騙，但可能會購買到不當的金融商品，例如虛擬貨幣。
從 2022 年開始，金研院為小學四年級學生設計了一套 KAP (知識、態度、行為) 金融素養教材，這套教材透過有趣的遊戲，模擬家庭理財的情況，讓小朋友親身體驗如果存的錢不夠，遇到突發狀況時會面臨的壓力。
這樣可以幫助他們學會正確的金錢管理方式、理解風險支出的重要性，並建立家庭財務的基本概念，同時，教材也會引導孩子養成理性消費的態度，以及存錢和記帳的好習慣。
今天活動由高雄市政府教育局副局長黃盟惠、兆豐銀行營運長鍾慶鳳與台灣金融研訓院普惠金融事業總處資深處長傅清源等嘉賓共同見證，彰顯兆豐銀行對履行企業社會責任的承諾。
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