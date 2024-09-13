兆豐CoCo老師挺進高雄 金研院：三大族群亟需金融教育

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 20:23

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台灣金融研訓院積極推廣公益金融教育，此次攜手兆豐銀行，由員工組成「CoCo 老師」金融志工團隊，深入高雄 19 個行政區的 42 所國小，讓孩子在遊戲中學習理財知識，金研院普惠金融事業總處資深處長傅清源表示，下一波可能到台中，未來離島的金門及花東地區也會考慮來推動，並指出，學生、軍人及社工是三大亟需金融教育的族群。

金融素養從小扎根不能等，金研院推動 CSR 金融共好公益計畫，去年與華南銀行合作，將「CoCo 老師」計畫推廣至台南，獲得不錯的迴響，原先計畫 1 年 100 班，後來直接倍增至 200 班；今年 4 月攜手彰化銀行，由行員組成「CoCo 老師」團隊，在彰化地區授課。截至目前，全台已舉辦 882 場次活動，幫助 7652 名學童提升金融素養，增強應對未來金融挑戰的能力。

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CSR 金融共好公益計畫結合金融業力量，遴選銀行員擔任「CoCo 老師」，以遊戲化教學，傳授具體的知識，並讓小朋友有理解、思考、應用所學的能力，從而應對現實金融生活，也能避免未來因過度負債或金融詐騙而陷入困境。

至於 CSR 金融共好接下來將會進駐哪個縣市？傅清源表示，因為北部資源較多，還是會以中南部為主要推廣地區，台中很有機會，此外，離島的金門與花東也都有銀行表達興趣，不過，這個計畫資源有限，也會影響到銀行人力配置，他直言，「銀行幾乎都把行裡最優秀的人員派出去」，基本上，銀行要夠大，才有能力來合作推廣。

傅清源透露，金研院今年 10 月將再與國防部合作，因為職業軍人有穩定收入、也易受詐騙，此外，金研院也和伊甸、勵馨合作，與社福團體開展長期的課程，先前就有社工自嘲是「弱勢幫助弱勢」，他們都是很需要普惠金融教育的族群。

從 2022 年開始，金研院為小學四年級學生設計了一套 KAP (知識、態度、行為) 金融素養教材，這套教材透過有趣的遊戲，模擬家庭理財的情況，讓小朋友親身體驗如果存的錢不夠，遇到突發狀況時會面臨的壓力。

這樣可以幫助他們學會正確的金錢管理方式、理解風險支出的重要性，並建立家庭財務的基本概念，同時，教材也會引導孩子養成理性消費的態度，以及存錢和記帳的好習慣。