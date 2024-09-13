鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.86億美元，LOKA(LOKA)24小時漲幅達9.7%

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.86億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.06億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.9億美元。

24小時漲幅：LOKA(LOKA)24小時漲幅9.7%；SuperVerse(SUPER)24小時漲幅5.28%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅3.98%。

24小時跌幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅11.5%；TRU(TRU)24小時跌幅14%；Quant(QNT)24小時跌幅9.8%。

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近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅6.34%；SUN(SUN)近一週漲幅3.35%；Biswap(BSW)近一週漲幅2.01%。