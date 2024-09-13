鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.86億美元，LOKA(LOKA)24小時漲幅達9.7%
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,012.01美元，24小時漲跌幅+0.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.86億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.06億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.9億美元。
24小時漲幅：LOKA(LOKA)24小時漲幅9.7%；SuperVerse(SUPER)24小時漲幅5.28%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅3.98%。
24小時跌幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅11.5%；TRU(TRU)24小時跌幅14%；Quant(QNT)24小時跌幅9.8%。
近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅6.34%；SUN(SUN)近一週漲幅3.35%；Biswap(BSW)近一週漲幅2.01%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅40%；Quant(QNT)近一週跌幅34.8%；FTM(FTM)近一週跌幅34.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.89億美元，ApeCoin(APE)24小時漲幅達6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.11億美元，ApeCoin(APE)24小時漲幅達8.53%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.47億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達9.65%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.75億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達6.46%
下一篇