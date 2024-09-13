喀山金磚峰會下月登場！普丁在聖彼得堡見王毅 會談聚焦雙邊關係

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-13 11:21

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俄羅斯總統普丁週四 (12 日) 在聖彼得堡會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。普丁向中國國家主席習近平致以誠摯問候，並對中國參加下月將在俄國喀山舉行的金磚國家領袖峰會表示熱切期盼。

兩國領導人強調雙方戰略夥伴關係不斷發展，強調平等互利，普丁表達俄國致力於進一步發展對中關係的決心，並提到紀念兩國建交 75 週年計畫。他讚揚中國對俄國擔任金磚國家主席國及其全球外交方針的支持。

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根據中國外交部消息，王毅向普丁轉達了習近平主席的問候，表示中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展。雙方加強戰略協作，反對單邊霸凌，抵制陣營對抗，符合時代進步潮流和廣大南方國家共同願望。中方願同俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。

王毅表示，在各方共同努力下，「大金磚」合作實現良好開篇。喀山峰會是金磚擴員後首次領導人會晤，中方將繼續全力支持俄方履行主席國職責，推動峰會取得圓滿成功。願同金磚夥伴團結協作，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為構建人類命運共同體作出金磚貢獻。

消息還稱，雙方也在烏克蘭問題交換了看法。普丁讚賞中國巴西「六點共識」，重申俄國始終對和談持開放態度。王毅還說，中方願同俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。在烏克蘭問題上，中方致力於推動危機政治解決，願同各方一道，匯聚國際社會中的客觀理性平衡聲音。

普丁會晤王毅前還集體會見金磚國家安全事務高級代表會議各國代表團團長。