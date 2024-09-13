盤中速報 - Worldcoin大漲12.22%，報1.54美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 08:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過12.22%，最新價格1.54美元，總成交量達0.50億美元，總市值6.52億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：1.62美元，近 1 日最低價：1.37美元，流通供給量：423,650,270。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.94%
- 近 1 月：-19.17%
- 近 3 月：-64.45%
- 近 6 月：-86.45%
- 今年以來：-61.96%
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