盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額3.45億
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:04
台股今日建材營造業類股表現強勁，13日10:04相關指數上漲2.05%，總成交額3.45億元，大盤占比0.55%。
該產業上漲家數25、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股森寶(3489-TW)13日10:00股價上漲1.45元，報27.7元，漲幅5.52%。
建材營造股價指數近5日下跌5.34%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.34%
|+0.35%
|近一月
|-9.0%
|+2.59%
|近三月
|+1.9%
|-0.76%
|近六月
|+34.62%
|+3.98%
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