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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額3.45億

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:04


台股今日建材營造業類股表現強勁，13日10:04相關指數上漲2.05%，總成交額3.45億元，大盤占比0.55%。

該產業上漲家數25、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股森寶(3489-TW)13日10:00股價上漲1.45元，報27.7元，漲幅5.52%。

建材營造股價指數近5日下跌5.34%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.34% +0.35%
近一月 -9.0% +2.59%
近三月 +1.9% -0.76%
近六月 +34.62% +3.98%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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