杭州55歲「單王」過勞死引廣大關注 陸媒：新加坡剛通過的平台工人法值得學

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-13 15:12

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中國杭州一名 55 歲外送員日前因過勞去世，知情人士稱他是附近有名的「單王」，搶單很拚命，常一天睡三、四個小時，一天賺夠人民幣 500 元 (約 2300 台幣) 才下班，下雨天更要跑夠 700 元 (約 3200 台幣)，而在此不幸消息傳出之際，新加坡一項最新立法也讓各界思考如何採取措施避免更多悲劇發生。

新加坡國會週二 (10 日) 三讀通過《平台工人法案》，法案就計程車司機、私家車司機以及外賣員（統稱為平臺工人）等依賴線上平台謀生的勞工提供勞動保護。該法案將從明年起生效，確保平台工人享有比現有水準更高的新加坡中央公積金 (包括退休、醫療、住房和家庭保障在內的綜合保障體系) 儲蓄計畫保障，與目前的勞工、雇主支付費用標準保持一致。

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目前，新加坡平台人員僅須繳保健儲蓄存款，平台營運商則無須為平台人員繳僱主給予的公積金。

新加坡平台勞工人數約 7 萬人，佔整體勞動力的 3%，新法案將惠及提供私人計程車與送餐送貨服務的平台人員，新加坡政府不排除在日後把提供其他服務的平臺人員，列入法律覆蓋範圍內。

新法規定 1995 年及以後出生的平台人員須參與公積金儲蓄計畫，為普通、特別和保健儲蓄戶頭繳交公積金存款，其他人則可選擇是否加入，新加坡人力部發言人答覆《聯合早報》詢問時說，料有 15% 的平臺人員須額外繳公積金，同時獲得平臺運營商為他們繳交公積金。

新加坡之所以要將平台工人納入，是因為發現原有系統的巨大漏洞，也就是平台努力用數據驅動勞工幹活，這種高強度的工作必然使得工人處於相對緊張、危險的工作之中。

新加坡此舉更為關鍵之處在於建立一個平衡利益的系統—平台工作協會，等於是透過法律授權工人可以和平台集體談判，在談判中博弈，甚至允許工人採取一切必要的法律規定內的行動。

但自己購買社保的成本巨大，像廣州一個月的靈活社保基金費用就超過人民幣 1600 元 (約 7300 台幣)，對很多外賣員與網路叫車司機來說根本買不起。

在中國，網路叫車司機、外賣員已成為就業的超級蓄水池，這群人雖是打工仔，但有沒有老闆卻不好說。

根據公開數據顯示，美團、餓了嗎兩個平台旗下騎手就超過 1 千萬人，眾包騎手少說也有好幾百萬人。這個群體需要社保，但在現行法律條件下，平台型公司沒有絕對義務為眾包騎手購買社保。

外賣員面對平台極度弱勢，但中國外賣員數量龐大，數量超過 1300 萬，涉及上千萬的家庭。這些外賣員每天在拚命奔跑，安全與健康都是大問題，一旦生病或死亡就會被放棄，對平台來說不過是一個數字消失，但背後卻是一個家庭的痛楚。