營收破兆！超過阿里巴巴、華為與騰訊 京東集團成陸最大民營企業

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-13 08:50

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中國企業聯合會週三 (11 日) 發佈 2024 年度的中國企業 500 強名單，前十名無一例外都是大型國有集團，像是榜首的國家電網，而在榜單前 15 名中有一家民營企業脫穎而出，它就是憑藉 1.08 兆人民幣營收的京東集團(09618-HK)(JD-US) ，排在第 12 位，也是榜單前 15 強唯一入圍的民營企業。

中國電商巨擘阿里巴巴則以營收 9274 億人民幣排第 21 位，華為以 7041 億人民幣排 30 位，騰訊以 6090 億排第 37 位，因此，京東上兆規模的營收成為中國最大民營企業，超過華為、阿里和騰訊。

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京東之所以可以成為中國最大民營企業，是因為京東的營收裡面還包括自營收入，重資產更多，而阿里巴巴主要是平臺收入，若按利潤來看，阿里巴巴要高於京東。

根據企業財報來看，阿裡巴巴去年凈利為人民幣 800 億元，京東的凈利為 352 億元。

若從國內電商行業來看，另一電商巨頭拼多多去年凈利突破人民幣 600 億元，業績增長迅速，營收 2476 億元，遠不及京東和阿里，但獲利率卻非常高。

京東真正厲害之處不是營收有多高，而是社會責任感非常強，京東目前員工總數超過 60 萬人。截至今年第二季，京東在過去一年新增 2 萬多個職缺，上月也開啟校園招聘，還要再增加 1.6 萬個就業崗位。

去年京東為員工薪資支出人民幣 1047 億元，為所有員工提供五險一金且從今年 2 月開始還為一線客服加薪，幅度高達 30%，京東零售加薪不低於 20%，一線採銷漲薪 100%。

今年上半年，京東物流給員工支出薪資接近人民幣 300 億元，成長 15%，接下來京東其他部門很可能也要加薪。