地中海到太平洋！俄30年最大海上軍演一連舉行7天 外媒：警告美別試圖擊敗俄

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-13 10:38

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俄羅斯自週二 (10 日) 啟動「大洋 - 2024」戰略演習，範圍擴及太平洋、北冰洋、波羅的海、裏海、地中海等多個水域進行，將在下週一 (16 日) 結束。俄羅斯總統普丁週二表示，這是俄國軍隊 30 年來首次舉行如此大規模的海軍演習。

《路透社》說，「大洋 - 2024」是自蘇聯解體以來俄國「最大規模的海軍演習」，普丁藉此警告美國不要試圖擊敗俄羅斯。

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《塔斯社》報導，本次演習分兩個階段進行，在 3 個戰略方向上的 13 個海域開展，共有 9 萬多名官兵、400 多艘艦艇、125 架飛機、7500 多件武器裝備參演。演習第一階段，俄軍事指揮機關將演練在指定作戰訓練區域部署部隊; 第二階段，參演部隊將參與打擊假想敵戰略目標和兵力的「作戰行動」。

中國人民解放軍派出艦艇、飛機等參加有關演習，15 個國家的代表作為觀察員參加。俄國國防部週四 (12 日) 表示，俄國太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍戰艦在「大洋 - 2024」演習期間於日本海中部完成對海上和空中目標的火炮射擊。兩國海軍人員還練習抗擊高速無人艇、無人機並對海上目標實施夜間射擊。

俄中聯合戰艦編隊包括「響亮」號、「完美」號、「俄聯邦英雄阿爾達爾∙齊堅扎波夫」號護衛艦和太平洋艦隊保障船，以及中國人民解放軍海軍「西寧」號和「無錫」號驅逐艦，「臨沂」號護衛艦和「太湖」號綜合補給艦。

透過視訊連線出席此次演習開幕式的普丁表示，美國試圖不惜一切代價利用烏克蘭保持自己在世界上的主導地位，努力對俄國進行戰略打擊。美國正尋求獲得明顯的軍事優勢，挑動軍備競賽。為了遏制俄羅斯和中國，美國正在亞太地區和北極地區加強軍事存在。

另據《俄新社》報導，「大洋 - 2024」與北約有關演習幾乎在同一時段舉行。針對這一情況，俄國總統新聞秘書佩斯科夫週二稱進行此類對抗演習是非常普遍的做法，這種情況經常發生。

北約自週三 (11 日) 起一連十天在德國舉行第一階段演習，演習重點是計畫並執行保障和加強軍事力量的任務。此外，北約還打算在 9 月 30 日至 10 月 11 日、11 月 7 日至 12 日分別在希臘、愛沙尼亞舉行相關演習。