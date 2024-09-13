省啥不能省藥錢！經濟放緩 醫療保健股起飛 巴隆：別追高 想上車只剩這兩檔！

鉅亨網編譯許家華 2024-09-13 12:17

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醫療保健股已躍入昂貴區間，《巴隆》周刊撰稿人 Jacob Sonenshine 指出，現在才想進場的投資者還可以考慮表現落後的這兩檔。

SPDR 醫療保健精選行業 ETF (XLV-US) 已自 8 月初的低點上漲 6%，至 155 美元，幾周前甚至創下 157 美元新高紀錄，同期標普 500 指數自 7 月以來尚未創出新高。

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隨著市場對經濟越來越擔憂，尤其是零售和製造業成長放緩，資金湧入醫療保健行業。對於醫療保健而言，當消費者限制支出時，通常不會縮減對該行業產品和服務的需求，因此該行業的利潤通常是穩定的，吸引投資者在經濟不確定時期寧可溢價買進這些股票。

如今，該醫療保健 ETF 的交易昂貴，預估本益比 (股價 / 市場預估未來 12 個月) 近 20 倍，僅比標普 500 指數的 21 倍低一點點。FactSet 數據顯示，從歷史上看，該行業通常會保持接近市場本益比倍數的水準，儘管有時交易價會比當前的折價幅度更大。

這兩家公司年度獲利合計達數十億美元，支撐了該醫療保健 ETF 的獲利成長前景。但到了某個時點，這兩家公司已獲大部分新患者和處方醫生採用後，成長都將放緩。

自 8 月初以來，這兩檔股票的表現都明顯遜於該產業，但如今有一些對他們利多的正面催化劑可能讓現在才入場的投資者撈到好處。

Biogen

Biogen 股票的本益比低於 12 倍，部分原因是歐盟沒有批准其新的阿茲海默症治療藥物 (但該藥物已在美國獲得批准)，以及自家其他藥物遭競爭對手的仿製藥搶走市占，導致銷量下降，所以 Biogen 的獲利成長預計相對較低。

阿茲海默症治療藥物可能為 Biogen 帶來一線生機。全球該病患者超過 5000 萬人，而 Biogen 的治療藥物 Leqembi 已經在多個國家銷售，該藥第二季度銷售額為 4000 萬美元，高於上一季度，這讓分析師有信心預期該藥需求會進一步增加。

到 2030 年代末，阿茲海默症藥物的總支出可能會達到數十億美元，倘若 Leqembi 獲得歐盟核准銷售，可望在這市場上拿下一大份額。Biogen 公司管理層希望該藥將在幾個月內獲得批准。需求若增長將大幅提升總銷售額，預計今年將達到近 100 億美元，獲利也將隨之飆升，從而推動 Biogen 股價上漲。

默克

自 8 月初以來，默克的股價僅上漲了 3%，至 114 美元，係因其 Gardasil 藥物第二季的銷售額未達到預期，成長擔憂依然存在。中國的出貨量受到打擊，但管理層仍預計中國和其他地區 Gardasil 的需求將上升。

Gardasil 藥物是人類乳突病毒疫苗的一種，用於預防特定毒株的人類乳突病毒，特別是 6，11，16 和 18 型。約 70% 的子宮頸癌，以及大多數的肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌由 16 和 18 型 HPV 病毒感染造成。約 90% 的尖銳濕疣病例由 6 型和 11 型的 HPV 病毒感染引起。

默克管理層預期，到 2030 年 Gardasil 藥物營收總額達 110 億美元，高於今年銷售 94 億美元的水準。

這可令該公司營收總額自今年的 640 億美元，到 2030 年時上升至約莫 720 億美元，意味每股收益 (EPS) 將自今年的 8 美元增至近 10.50 美元。

目前默克交易價僅本益比 10.8 倍，倘若默克旗下司 21 種全新候選藥物中的任何一種最終獲得批准，本益比倍數將會上升。

默克執行長 Robert Davis 本月在摩根士丹利醫療保健會議上表示，這些藥物「絕大多數都具有重磅炸彈和潛力。」