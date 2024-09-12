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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.41元，預估目標價為36元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.38元上修至3.41元，其中最高估值3.54元，最低估值3.18元，預估目標價為36元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.54(3.54)3.823.5
最低值3.18(3.18)2.93.41
平均值3.35(3.35)3.323.45
中位數3.41(3.38)3.263.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值243,173,000249,408,000186,645,890
最低值164,478,820167,160,980179,120,580
平均值188,645,210197,983,550182,883,230
中位數181,316,930184,908,850182,883,230

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.821.552.732.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,576,427139,252,299186,057,824194,406,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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