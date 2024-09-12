低階5G手機普及！陸上半年出貨量居冠印度超越美國 中南美市場成長最快

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 11:43

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最新數據顯示，今年上半年全球 5G 手機出貨量年增率 20%，且印度首次超越美國成為全球第二大 5G 手機市場，僅次於中國，而在品牌方面，蘋果 (AAPL-US) 5G 手機出貨量領先全球，市佔率逾 25%，三星以超過 21% 位居第二，小米則受惠印度市場排在第三。

根據 Counterpoint Market Monitor 周三 (11 日) 發佈的最新研究報告，今年上半年 5G 手機前 10 強榜單中，蘋果跟三星各佔 5 個席次，前四名由蘋果包辦。小米則在印度實現三位數的成長率，同時在中東和非洲、歐洲和中國也實現兩位數成長率。

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在前十大品牌中，摩托羅拉成長最快，在中美洲和拉丁美洲、印度、中東和非洲以及北美市場均成長強勁。

Counterpoint Market Monitor 研究指出，5G 手機出貨量穩定成長得益於低階 5G 手機普及。

另據 Counterpoint 上周二 (3 日) 發佈的報告，今年第二季全球平價智慧手機 (批發價低於 150 美元) 銷量強勁增長，年增率 10%，銷量超過 1 億支，其中四分之一的平價機種已經支援 5G，出貨量年增率高達 2.5 倍。

Counterpoint 資深分析師 Prachir Singh 說：「印度在上半年超過美國成為第二大 5G 手機市場。小米、vivo、三星和其他品牌在預算細分市場的強勁出貨量是這一趨勢的主因。其他新興市場的 5G 手機也實現高成長。新興市場消費者將 5G 手機視為設備升級，即便在低價市場區隔也是如此。」

Singh 還指出，加勒比和拉美地區是成長最快的地區，年增率 63%，主要因為墨西哥和巴西等主要國家的高成長。儘管今年上半年 5G 出貨量份額為 6%，但這一地區仍佔全球凈增量的 14%。亞太佔全球凈增量的 63%，5G 出貨量份額為 58%。在歐洲和中東及非洲地區，5G 手機出貨量也實現兩位數的成長。