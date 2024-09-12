盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額9.72億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 11:19
台股今日文化創意業類股表現強勁，12日11:19相關指數上漲2%，總成交額9.72億元，大盤占比1.3%。
該產業上漲家數22、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股桂田文創(4806-TW)12日09:41股價上漲0.75元，報13.95元，漲幅5.68%。
文化創意產業指數近5日上漲0.89%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.89%
|-1.92%
|近一月
|-1.37%
|+1.88%
|近三月
|+26.99%
|-1.66%
|近六月
|+30.06%
|+3.37%
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