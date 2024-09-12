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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.28%，總成交額15.46億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:19


台股今日半導體業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.28%，總成交額15.46億元，大盤占比19.57%。

該產業上漲家數81、下跌家數8、平盤家數4。領跌個股元隆(6287-TW)12日09:17股價下跌0.15元，報13.6元，跌幅1.09%。

半導體類指數近5日下跌3.58%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.58% -1.92%
近一月 +1.53% +1.88%
近三月 -6.99% -1.66%
近六月 -4.81% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21594.992.68%
元隆14.8-5.13%

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加權指數法興(售) 槓桿5.59

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