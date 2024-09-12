盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.28%，總成交額15.46億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:19
台股今日半導體業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.28%，總成交額15.46億元，大盤占比19.57%。
該產業上漲家數81、下跌家數8、平盤家數4。領跌個股元隆(6287-TW)12日09:17股價下跌0.15元，報13.6元，跌幅1.09%。
半導體類指數近5日下跌3.58%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.58%
|-1.92%
|近一月
|+1.53%
|+1.88%
|近三月
|-6.99%
|-1.66%
|近六月
|-4.81%
|+3.37%
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