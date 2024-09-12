〈台股開盤〉台積電超猛除息秀 電子權值股叫好 強漲逾500點收復10日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 09:39
台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤大漲超過 340 點，且在台積電大漲填息下，最高一度衝到 21,563 點，一舉站上十日線，往半年線靠攏，漲幅達 532 點，預估今日成交量達 3,400 億元，較昨日放大。
權值股今日明顯回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今除息 4 元，開盤即大漲 39 元，上演秒填息，漲幅超過 4%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲幅都超過 3%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 更上漲 4% 以上，推升大盤勁揚。
高價股也一片紅通通，股王信驊 (5274-TW) 大漲近半根，其他如世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、弘塑 (3131-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 漲幅皆達半根以上，族群走勢相當凌厲。
設備股今日反彈，信紘科 (6667-TW)、中砂 (1560-TW)、均豪 (5483-TW)、家登 (3680-TW)、天虹 (6937-TW)、辛耘 (3583-TW) 等都在盤上表態。
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