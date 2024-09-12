〈台股開盤〉台積電超猛除息秀 電子權值股叫好 強漲逾500點收復10日線

台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤大漲超過 340 點，且在台積電大漲填息下，最高一度衝到 21,563 點，一舉站上十日線，往半年線靠攏，漲幅達 532 點，預估今日成交量達 3,400 億元，較昨日放大。