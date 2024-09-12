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台股

〈台股開盤〉台積電超猛除息秀 電子權值股叫好 強漲逾500點收復10日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-12 09:39

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〈台股開盤〉電子權值集體回神 強漲超過500點 站回十日線。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤大漲超過 340 點，且在台積電大漲填息下，最高一度衝到 21,563 點，一舉站上十日線，往半年線靠攏，漲幅達 532 點，預估今日成交量達 3,400 億元，較昨日放大。

權值股今日明顯回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今除息 4 元，開盤即大漲 39 元，上演秒填息，漲幅超過 4%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲幅都超過 3%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 更上漲 4% 以上，推升大盤勁揚。


高價股也一片紅通通，股王信驊 (5274-TW) 大漲近半根，其他如世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、弘塑 (3131-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 漲幅皆達半根以上，族群走勢相當凌厲。

設備股今日反彈，信紘科 (6667-TW)、中砂 (1560-TW)、均豪 (5483-TW)、家登 (3680-TW)、天虹 (6937-TW)、辛耘 (3583-TW) 等都在盤上表態。

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台股台積電除息填息大漲

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台積電9374.46%
弘塑18606.59%
台達電384.55.49%
廣達255.55.58%
日月光投控1473.52%
信驊47105.25%
世芯-KY24407.73%
力旺23808.92%
緯穎181510.00%
鴻海1763.83%
祥碩15957.05%
信紘科220.56.01%
中砂3207.38%
中美晶1831.39%
家登5445.63%
天虹2815.05%
辛耘3953.13%
聯發科11453.15%
台積電170.224.80%
日月光投資控股9.553.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.86
加權指數法興(售) 槓桿5.59
台積電法興(購) 槓桿7.37
台積電法興(購) 槓桿5.33
台達電法興(購) 槓桿5.7
日月光投控法興(購) 槓桿9.95
鴻海法興(購) 槓桿7.68
鴻海法興(購) 槓桿6.53
聯發科法興(購) 槓桿11.85

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