秋季發布會乏善可陳！晨星研究：蘋果遭高估 公允價約185美元

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-12 07:30

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蘋果 (AAPL-US) 9 月 10 日召開秋季新品發布會，消費者的評價普遍為「乏善可陳」，資本市場反應冷淡，蘋果股價下跌 0.36%。截至當日收盤，蘋果公司的本益比為 32.82（TTM）倍，每股價格為 220.11 美元。

晨星公司的股票分析師威廉 · 凱爾文（William Kerwin）在最新發布的研報中指出，到 2025 財年 iPhone 收入增長 20% 才能匹配當前的估值，但按照晨星的估計，接近 2025 財年 iPhone 收入或增長 10%，「因此，我們認為股票被高估了。」蘋果的每股公允價值估計為 185 美元，顯示其股價被高估 15.9%。

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儘管如此，凱爾文表示對蘋果公司的長期成長前景持樂觀態度。他認為，蘋果在此次新品發表中選擇不提價，將吸引更多消費者購買其產品。同時，隨著 AI 技術的普及與應用，預計到 2025 財年，蘋果的營收將實現更快成長。

凱爾文分析指出，蘋果作為全球消費性電子超級品牌，雖然中短期內可能面臨波動，但可以透過時間消化這些波動。他強調，蘋果的硬體與軟體之間的協同效應構成了其強大的經濟護城河，其中 iPhone 是關鍵產品。

在新發布的 iPhone16 系列中，蘋果展示了生成式 AI 的最新應用，預計將於 9 月 20 日在美國上市。蘋果的 AI 功能包括個人化郵件撰寫、通知優先處理等，預計將吸引消費者提前購買新款 iPhone，進而推動 2025 財年的營收成長。

此外，蘋果也宣布了 iPhone 晶片性能、耐用性、電池壽命等方面的漸進式改進，而 iPhone16 的起始價格與 2023 年 iPhone15 系列的價格相同，反映出蘋果對消費者友好的定價策略。凱爾文認為，這將有助於增加蘋果的忠實客戶基礎，並進一步推動服務收入的成長。