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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.47億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達9.65%

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,547.17美元，24小時漲跌幅-0.77%；以太幣(ETH)現報價格2,326.96美元，24小時漲跌幅-0.85%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.45億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.84億美元。

24小時漲幅：DAR(DAR)24小時漲幅9.65%；BounceBit(BB)24小時漲幅7.93%；SuperRare(RARE)24小時漲幅7.97%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅15.6%；數位代幣(ICP)24小時跌幅9.43%；TKO(TKO)24小時跌幅5.83%。


近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅10.7%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅10.2%；JITO(JTO)近一週漲幅7.79%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅36.1%；SuperVerse(SUPER)近一週跌幅31.1%；BinaryX(BNX)近一週跌幅31%。

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