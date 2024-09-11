鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.47億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達9.65%

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:15

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24小時漲幅：DAR(DAR)24小時漲幅9.65%；BounceBit(BB)24小時漲幅7.93%；SuperRare(RARE)24小時漲幅7.97%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅15.6%；數位代幣(ICP)24小時跌幅9.43%；TKO(TKO)24小時跌幅5.83%。

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近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅10.7%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅10.2%；JITO(JTO)近一週漲幅7.79%。