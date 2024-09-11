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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.75億美元，DAR(DAR)24小時漲幅達6.46%

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,978美元，24小時漲跌幅+0.44%；以太幣(ETH)現報價格2,357.68美元，24小時漲跌幅+0.81%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.38億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.2億美元。

24小時漲幅：DAR(DAR)24小時漲幅6.46%；Starknet Token(STRK)24小時漲幅6.65%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅6.32%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅18%；數位代幣(ICP)24小時跌幅11.7%；LUNA(LUNA)24小時跌幅10.1%。


近一週漲幅：IDEX(IDEX)近一週漲幅10.7%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅10.2%；JITO(JTO)近一週漲幅7.79%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅36.1%；SuperVerse(SUPER)近一週跌幅31.1%；BinaryX(BNX)近一週跌幅31%。

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