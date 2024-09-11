台股創1/29以來新低量，三個族群逆勢走高明牌都在其中

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 19:00

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台股週三收盤小跌 33 點，成交量只有 2348E，創下 1/29 的 2262E 以來新低量，上次出現低量之後的第六天，台股跳空大漲 548 點，那一波一路從 18000 漲到 20883 才休息，四月休息一下又漲到 24416 創歷史新高，所以量縮不是壞事，表示籌碼穩定下來，常常是轉折的前兆。當然量縮的原因大家都知道，晚上美國就要公布 CPI 指數，若通膨下降夠快，9/19 有更有機會一次降息 2 碼，市場因此屏息以待，這都是合理現象，目前降息 2 碼機率約 50%，經濟軟著陸機會高，只要確認降息幅度，不確定因素解除，則資金就可望回到市場，股市就會開始表現

至於今天這種低量之下，還能有好表現的族群，就要格外注意，極有可能就是後面的強勢主流，其中台積電相關設備股、水冷散熱股、車用零組件今日表現最厲害

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大華國際投顧鄭瑞宗表示，台積電相關設備股今日 3131 弘塑 + 6%，6640 均華 + 7.4%，2467 志聖 + 6.5%，均豪 + 5.2%，另外 3413 京鼎、3483 辛耘、6187 萬潤也都漲超過 2%，族群轉強訊號明確，台積電今年資本支出就上看一兆，明年估達 1.15~1.2 兆。擴產重點更著重在 COWOS 要擴產一倍，其中濕製程機台主力供應商就是弘塑，明年產能要擴產大增 50%，台積電的訂單都滿到 2026 年去了，絕對是首要受惠股，這波自 2140 打到 1585 共計大跌 555 元，這邊都是好買點。均華第四季出貨會很旺，均豪則持股均華 57% 是最大贏家，3167 大量 COWOS 設備才剛進入拉貨階段，全部都是好標的

水冷股 3324 雙鴻、3017 奇鋐、8996 高力、6125 廣運等也都整齊上漲，其中高力八月營收大增 24.4% 創歷史次高成長最大，奇鋐則連創歷史新高，但因籌碼太亂，雙鴻、奇鋐漲不太動，這波以高力表現為強。水冷的機會自然在輝達法說確認 B200 晶片 4Q 如期交貨，將帶動 GB200 伺服器出貨，而 GB200 與舊款伺服器最大差異就是必須要用水冷，故水冷題材一定會再炒一波，只是考慮基期與籌碼因素，這次高力成長動能會最大，水冷第四季成長 20% 以上，明年滲透率將與雙鴻、奇鋐一拚高下，八月單月就大賺 0.9 元，明年可望輕易大賺超過一個股本，是這波水冷的首選

另外一組強勢股則是車用零組件，2497 怡力電 + 6%，4557 永新 KY+6.8%，2233 宇隆 + 7.3%，6279 胡連 + 0.9%，其中怡利電、永新營收創新高，這邊車市有幾個力多，一是大陸六月通過 500E 台幣補助舊換新的預算，二是水災很多都要修車，三是冬季本就是 AM 市場的旺季，再來營收估計都會不錯，這組也要留意。

而最看好的仍是台積電相關供應鏈，看好一檔設備股 6XXX，不只是台積電供應商，毛利率超過 50%，八月營收創新高，第四季又是今年最旺一季，業績一路大好，本益比僅 20 倍，相較於弘塑、均華、均豪 50~70 倍，只要漲到 30 倍就有 50% 空間，並且是新股上市不久，籌碼優勢最容易飆漲

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退潮才知誰沒穿褲！量縮可見誰真強勢！設備、散熱、車用股價先行表態

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師