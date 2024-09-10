鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至43.04元，預估目標價為738元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.67元上修至43.04元，其中最高估值51.76元，最低估值35.97元，預估目標價為738元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.76(51.76)
|60.18
|62.94
|最低值
|35.97(35.97)
|43.71
|49.79
|平均值
|44.46(43.87)
|51.54
|55.38
|中位數
|43.04(42.67)
|50.01
|54.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|126,910,820
|143,145,000
|153,273,000
|最低值
|122,041,130
|130,618,900
|139,733,000
|平均值
|124,578,260
|137,575,960
|147,847,640
|中位數
|124,347,530
|137,902,500
|148,779,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇