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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至43.04元，預估目標價為738元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.67元上修至43.04元，其中最高估值51.76元，最低估值35.97元，預估目標價為738元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.76(51.76)60.1862.94
最低值35.97(35.97)43.7149.79
平均值44.46(43.87)51.5455.38
中位數43.04(42.67)50.0154.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值126,910,820143,145,000153,273,000
最低值122,041,130130,618,900139,733,000
平均值124,578,260137,575,960147,847,640
中位數124,347,530137,902,500148,779,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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