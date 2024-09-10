鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為134.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.89元下修至7.85元，其中最高估值10.48元，最低估值7.06元，預估目標價為134.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.48(10.48)
|11.07
|13.49
|最低值
|7.06(7.06)
|8.36
|11.27
|平均值
|8.04(8.05)
|9.37
|12.38
|中位數
|7.85(7.89)
|8.95
|12.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|113,735,000
|133,507,000
|138,954,610
|最低值
|110,349,000
|116,376,000
|135,874,050
|平均值
|111,052,310
|122,921,520
|137,414,330
|中位數
|110,719,000
|122,184,000
|137,414,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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