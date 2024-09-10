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鉅亨速報

營收速報 - 光聖(6442)8月營收5.33億元年增率高達116.51％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 16:16


光聖(6442-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣5.33億元，年增率116.51%，月增率-2.35%。

今年1-8月累計營收為33.48億元，累計年增率86.4%。

最新價為343元，近5日股價下跌-9.4%，相關通信網路下跌-0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+420 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：-42 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 5.33億 117% -2%
24/7 5.46億 150% -7%
24/6 5.88億 121% 19%
24/5 4.95億 118% 38%
24/4 3.59億 75% 11%
24/3 3.23億 39% 29%

光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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