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鉅亨速報

營收速報 - 東泥(1110)8月營收3.27億元年增率高達104.24％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 16:15


東泥(1110-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.27億元，年增率104.24%，月增率19.34%。

今年1-8月累計營收為17.83億元，累計年增率21.11%。

最新價為21.65元，近5日股價下跌-3.77%，相關水泥工業下跌-2.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-540 張
  • 外資買賣超：-368 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-172 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.27億 104% 19%
24/7 2.74億 63% 42%
24/6 1.93億 6% -6%
24/5 2.05億 -4% -1%
24/4 2.07億 -6% -6%
24/3 2.21億 2% 26%

東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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