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鉅亨速報

營收速報 - 潤泰新(9945)8月營收33.59億元年增率高達79.54％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16


潤泰新(9945-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣33.59億元，年增率79.54%，月增率47.68%。

今年1-8月累計營收為200.31億元，累計年增率18.92%。

最新價為45元，近5日股價下跌-5.27%，相關其 他下跌-4.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6247 張
  • 外資買賣超：-3966 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2281 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 33.59億 80% 48%
24/7 22.74億 37% -5%
24/6 23.84億 21% 2%
24/5 23.44億 -19% -13%
24/4 26.88億 24% 10%
24/3 24.41億 33% 49%

潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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