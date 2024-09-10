營收速報 - 工信(5521)8月營收7.09億元年增率高達62.46％
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16
今年1-8月累計營收為43.82億元，累計年增率29.56%。
最新價為10.95元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造下跌-5.94%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-658 張
- 外資買賣超：-547 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-111 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|7.09億
|62%
|34%
|24/7
|5.28億
|-6%
|-12%
|24/6
|5.97億
|35%
|11%
|24/5
|5.38億
|19%
|4%
|24/4
|5.18億
|10%
|-9%
|24/3
|5.70億
|48%
|40%
工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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