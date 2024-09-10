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鉅亨速報

營收速報 - 工信(5521)8月營收7.09億元年增率高達62.46％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16


工信(5521-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣7.09億元，年增率62.46%，月增率34.34%。

今年1-8月累計營收為43.82億元，累計年增率29.56%。

最新價為10.95元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造下跌-5.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-658 張
  • 外資買賣超：-547 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-111 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 7.09億 62% 34%
24/7 5.28億 -6% -12%
24/6 5.97億 35% 11%
24/5 5.38億 19% 4%
24/4 5.18億 10% -9%
24/3 5.70億 48% 40%

工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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