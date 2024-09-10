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鉅亨速報

營收速報 - 久元(6261)8月營收3.19億元年增率高達30.98％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16


久元(6261-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.19億元，年增率30.98%，月增率-12.58%。

今年1-8月累計營收為27.60億元，累計年增率23.25%。

最新價為67.9元，近5日股價下跌-2.82%，相關半導體類指數下跌-6.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-81 張
  • 外資買賣超：-90 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.19億 31% -13%
24/7 3.64億 28% 20%
24/6 3.04億 6% -25%
24/5 4.07億 40% -5%
24/4 4.30億 48% 24%
24/3 3.46億 26% 15%

久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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