營收速報 - 久元(6261)8月營收3.19億元年增率高達30.98％
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16
今年1-8月累計營收為27.60億元，累計年增率23.25%。
最新價為67.9元，近5日股價下跌-2.82%，相關半導體類指數下跌-6.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-81 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.19億
|31%
|-13%
|24/7
|3.64億
|28%
|20%
|24/6
|3.04億
|6%
|-25%
|24/5
|4.07億
|40%
|-5%
|24/4
|4.30億
|48%
|24%
|24/3
|3.46億
|26%
|15%
久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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