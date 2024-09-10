營收速報 - 均豪(5443)8月營收4.16億元年增率高達112.52％
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16
今年1-8月累計營收為26.82億元，累計年增率47.08%。
最新價為134.5元，近5日股價下跌-3.07%，相關光電類指數下跌-5.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6578 張
- 外資買賣超：-6805 張
- 投信買賣超：+299 張
- 自營商買賣超：-72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|4.16億
|113%
|20%
|24/7
|3.45億
|49%
|34%
|24/6
|2.58億
|42%
|-14%
|24/5
|3.00億
|17%
|-12%
|24/4
|3.40億
|55%
|-1%
|24/3
|3.43億
|12%
|54%
均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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