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鉅亨速報

營收速報 - 均豪(5443)8月營收4.16億元年增率高達112.52％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16


均豪(5443-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣4.16億元，年增率112.52%，月增率20.36%。

今年1-8月累計營收為26.82億元，累計年增率47.08%。

最新價為134.5元，近5日股價下跌-3.07%，相關光電類指數下跌-5.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6578 張
  • 外資買賣超：-6805 張
  • 投信買賣超：+299 張
  • 自營商買賣超：-72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 4.16億 113% 20%
24/7 3.45億 49% 34%
24/6 2.58億 42% -14%
24/5 3.00億 17% -12%
24/4 3.40億 55% -1%
24/3 3.43億 12% 54%

均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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