盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額108.71億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.07%，總成交額108.71億元，大盤占比12.19%。
該產業上漲家數17、下跌家數86、平盤家數2。領跌個股久威(6114-TW)10日12:48股價下跌4.2元，報37.8元，跌幅10%。
電子零組件類指數近5日下跌3%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.0%
|-4.39%
|近一月
|+5.73%
|+3.3%
|近三月
|-5.21%
|-0.3%
|近六月
|+1.21%
|+5.32%
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