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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額108.71億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49


台股今日電子零組件業類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.07%，總成交額108.71億元，大盤占比12.19%。

該產業上漲家數17、下跌家數86、平盤家數2。領跌個股久威(6114-TW)10日12:48股價下跌4.2元，報37.8元，跌幅10%。

電子零組件類指數近5日下跌3%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.0% -4.39%
近一月 +5.73% +3.3%
近三月 -5.21% -0.3%
近六月 +1.21% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21063.63-0.38%
久威37.95-9.64%

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加權指數法興(售) 槓桿4.48

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