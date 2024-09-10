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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額184.94億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49


台股今日其他電子業類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.1%，總成交額184.94億元，大盤占比7.95%。

該產業上漲家數11、下跌家數31、平盤家數1。領跌個股柏騰(3518-TW)10日12:47股價下跌3.4元，報31.0元，跌幅9.88%。

其他電子近5日下跌5.04%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -5.04% -4.91%
近一月 +3.37% -1.51%
近三月 -0.42% -3.27%
近六月 +48.41% +6.87%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21063.69-0.38%
柏騰31-9.88%

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