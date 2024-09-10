盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額184.94億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49
台股今日其他電子業類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.1%，總成交額184.94億元，大盤占比7.95%。
該產業上漲家數11、下跌家數31、平盤家數1。領跌個股柏騰(3518-TW)10日12:47股價下跌3.4元，報31.0元，跌幅9.88%。
其他電子近5日下跌5.04%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.04%
|-4.91%
|近一月
|+3.37%
|-1.51%
|近三月
|-0.42%
|-3.27%
|近六月
|+48.41%
|+6.87%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 普安(2495)大跌7.07%，報30.9元
- 盤中速報 - 泓瀚(4741)股價殺至跌停，跌停價50.7元，成交345張
- 盤中速報 - 富宇(4907)大跌9.07%，報66.2元
- 盤中速報 - 愛山林(2540)股價殺至跌停，跌停價183.5元，成交3,650張
上一篇
下一篇