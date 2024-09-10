盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額42.97億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49
台股今日電機機械類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.01%，總成交額42.97億元，大盤占比4.82%。
該產業上漲家數9、下跌家數35、平盤家數3。領跌個股高鋒(4510-TW)10日12:49股價下跌4.65元，報46.35元，跌幅9.12%。
電機機械股價指數近5日下跌3.91%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.91%
|-4.39%
|近一月
|+3.63%
|+3.3%
|近三月
|-3.42%
|-0.3%
|近六月
|+13.72%
|+5.32%
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