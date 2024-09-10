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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額42.97億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:49


台股今日電機機械類股表現疲軟，10日12:49相關指數下跌2.01%，總成交額42.97億元，大盤占比4.82%。

該產業上漲家數9、下跌家數35、平盤家數3。領跌個股高鋒(4510-TW)10日12:49股價下跌4.65元，報46.35元，跌幅9.12%。

電機機械股價指數近5日下跌3.91%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.91% -4.39%
近一月 +3.63% +3.3%
近三月 -3.42% -0.3%
近六月 +13.72% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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高鋒47.25-7.35%

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