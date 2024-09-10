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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額15.35億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.47%，總成交額15.35億元，大盤占比1.72%。

該產業上漲家數6、下跌家數42、平盤家數0。領跌個股廣錠(6441-TW)10日12:33股價下跌2.85元，報42.05元，跌幅6.35%。

電腦及週設類指數近5日下跌3.87%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.87% -4.39%
近一月 +3.9% +3.3%
近三月 -8.64% -0.3%
近六月 -6.11% +5.32%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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