盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額15.35億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.47%，總成交額15.35億元，大盤占比1.72%。
該產業上漲家數6、下跌家數42、平盤家數0。領跌個股廣錠(6441-TW)10日12:33股價下跌2.85元，報42.05元，跌幅6.35%。
電腦及週設類指數近5日下跌3.87%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.87%
|-4.39%
|近一月
|+3.9%
|+3.3%
|近三月
|-8.64%
|-0.3%
|近六月
|-6.11%
|+5.32%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額124.45億
- 盤中速報 - 永純(4711)急跌-4.31%報16.7元，成交333張
- 盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.69%，總成交額304.99億
- 盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額27.25億
上一篇
下一篇