盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額74.93億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日光電業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.06%，總成交額74.93億元，大盤占比8.4%。
該產業上漲家數8、下跌家數38、平盤家數2。領跌個股李洲(3066-TW)10日12:33股價下跌3.1元，報28.15元，跌幅9.92%。
光電類指數近5日下跌5.84%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.84%
|-4.39%
|近一月
|+3.55%
|+3.3%
|近三月
|+15.65%
|-0.3%
|近六月
|+22.26%
|+5.32%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 星雲(8047)大漲9.44%，報15.65元
- 盤中速報 - 星雲(8047)股價拉至漲停，漲停價15.7元，成交212張
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.84%報9.4元，成交61張
- 盤中速報 - 峰源-KY(6807)大跌7.13%，報66.4元
上一篇
下一篇