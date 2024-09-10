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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額74.93億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日光電業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.06%，總成交額74.93億元，大盤占比8.4%。

該產業上漲家數8、下跌家數38、平盤家數2。領跌個股李洲(3066-TW)10日12:33股價下跌3.1元，報28.15元，跌幅9.92%。

光電類指數近5日下跌5.84%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.84% -4.39%
近一月 +3.55% +3.3%
近三月 +15.65% -0.3%
近六月 +22.26% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21061.51-0.39%
李洲28.15-9.92%

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