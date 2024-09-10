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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額168.56億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日半導體業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.47%，總成交額168.56億元，大盤占比18.9%。

該產業上漲家數12、下跌家數78、平盤家數3。領跌個股全宇昕(6651-TW)10日12:34股價下跌10.5元，報94.5元，跌幅10%。

半導體類指數近5日下跌6.76%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.76% -4.39%
近一月 +3.32% +3.3%
近三月 -4.99% -0.3%
近六月 -2.77% +5.32%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21039.49-0.50%
全宇昕94.5-10.00%

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