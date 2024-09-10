盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額168.56億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日半導體業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.47%，總成交額168.56億元，大盤占比18.9%。
該產業上漲家數12、下跌家數78、平盤家數3。領跌個股全宇昕(6651-TW)10日12:34股價下跌10.5元，報94.5元，跌幅10%。
半導體類指數近5日下跌6.76%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.76%
|-4.39%
|近一月
|+3.32%
|+3.3%
|近三月
|-4.99%
|-0.3%
|近六月
|-2.77%
|+5.32%
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