小米15新機將大幅升級有望下月問世 盧偉冰：有史以來最大一次升級！

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-10 14:17

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華為 3 摺疊新機發布前夕，小米也不甘寂寞透露新機皇資訊，日前才升任集團總裁兼任手機部總裁的盧偉冰在微博上發文說，小米即將首發的旗艦新平台會強力升位，全新桌面級微架構帶來「三超特性」，也就是超高主頻、超強性能、超低功耗，為「有史以來最顯著的一次性能體驗躍升」。

他在貼文中還表示，今年是晶片產業格局的拐點，未來一個多月就會出現，雖未直接明說，但其實也算是官宣小米 15 系列將首發高通驍龍 8 Gen4 晶片。

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他還強調這次的晶片是小米和高通三年前一起聯合定義，經過三年深度聯合研發，配合上這次澎湃 OS 系統內核的全面優化，將會是有史以來最顯著的一次性能體驗躍升。小米公關部總經理王化還轉發盧偉冰的微博並暗示道「小米 15>iPhone 16」。

《快科技》報導，小米 15 系列據悉會在下月登場，依然是率先發佈兩款，分別是小米 15、小米 15 Pro。

數碼閒聊日前也爆料並依據真機繪製小米 15 正面渲染圖，將採用 6.36 寸螢幕，解析度是 1.5K，形態是中置挖孔。對比上代，小米 15 邊框進一步收窄，視覺上接近四邊等窄，螢幕佔比更高。

中框為直角邊設計，採用金屬材質，背部是左上角方形相機 DECO，去掉了巴黎飾釘，轉而採用火山口過渡設計，整機一體性更強，視覺觀感更好。

小米 15 支援超聲波指紋解鎖，配備 5000 萬像素大底主攝、500 萬像素超廣角、5000 萬像素 3. X 直立長焦微距的三攝組合。

而小米 15 Pro 繼續主打全面水桶旗艦，採用 2K 微曲屏方案，除了常規機身外還有鈦金屬中框的版本，同樣支援超聲波指紋解鎖。

此外，小米 15 Pro 還會有衛星通信技術加持，影像方面則是 5000 萬像素超大底主攝、5000 萬像素超廣角、5000 萬像素潛望長焦，缺席三年的潛望長焦終於回歸。

小米 15 Ultra 則預計明年第一季發佈。根據外媒《Smartprix》日前爆料，小米 15 Ultra 的相機將迎來大升級。

小米 15 Ultra 還引入專門的 4K 電影影片模式，雖然此前小米 14 Ultra 已引入電影模式，但僅限於錄製 1080P，而小米導入的新成像晶片和驍龍 8 Gen4 晶片帶來的圖像訊號處理 (ISP) 升級，將大幅改善慢動作模式。