搶先華為！榮耀在IFA上發表旗艦摺疊機Magic V3 在歐洲有望繼續領先三星

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 10:10

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榮耀日前在德國柏林消費電子展 (IFA) 上正式推出最新旗艦摺疊手機 Magic V3，厚度降至 9.2mm，成為全球最薄的摺疊手機，加上擁有強大 AI 能力，包括 AI 消除、AI 實時翻譯及獨有的內置 AI 功能等，有望讓榮耀摺疊手機在歐洲，乃至全球市場一路飆升。

根據 Counterpoint 最新數據，榮耀今年第二季超越三星成為西歐第一，而在全球，榮耀摺疊手機出貨量更大幅年增 455%，增速遠超其他品牌。這是華為淡出後，中國高階手機在全球市場上再一次閃耀世界，並改變歐洲市場格局。

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在榮耀之前，歐洲摺疊機市場幾乎是三星一家獨大，而作為摺疊機品項最早的開創者，三星在這個市場上根基深厚，但當時全球使用者對摺疊機接受度並不高，原因之一是太笨重。

不過，榮耀打破這種產業認知和壁壘，在大力投入與反覆實驗下，榮耀不斷將摺疊機的輕薄做到極致，從 Magic V2 首次做到厚度小於 10mm，到 Magic V3 的 9.2mm，整個行業紀錄不斷被打破。

根據 Counterpoint 的數據，榮耀在歐洲大摺疊機市場上已成為最大的成長貢獻者。

除摺疊手機外，榮耀還發佈 MagicPad2 平板和 MagicBook Art 14 筆電，後者擁有移動鏡頭，同時還是榮耀首款搭載高通驍龍晶片的 ARM PC。

榮耀執行長趙明在 IFA 上更劇透下一代旗艦機 Magic7 系列，將接入 AI 智慧體，開啟 AI 手機新時代。

在德國 IFA 展上，榮耀更是發佈了行業首個開放生態智慧體——AI Agent，再一次引領了行業。AI Agent 如同個人生活助理，可準確識別使用者意圖，自動執行各種複雜任務，讓使用者一拖、一拽、一句話，就能搞定各種複雜場景。

這在過去是不可想像的，持續引領的創新讓榮耀不斷贏得歐洲乃至全球使用者的尊重。