盤中速報 - 費城半導體大漲1.77%，報4608.53點
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 22:00
截至台北時間09日09:45，費城半導體上漲80.31點（或1.77%），暫報4608.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.22%
- 近 1 月：-4.27%
- 近 3 月：-14.36%
- 近 6 月：-8.66%
- 今年以來：+8.45%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領漲。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲7.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.15%；台積電(TSM-US)上漲3.09%；輝達(NVDA-US)上漲2.92%；連貫(COHR-US)上漲2.87%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌1.46%；英特格(ENTG-US)下跌0.51%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.17%。
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