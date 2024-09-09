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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.77%，報4608.53點

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 22:00


截至台北時間09日09:45，費城半導體上漲80.31點（或1.77%），暫報4608.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.22%
  • 近 1 月：-4.27%
  • 近 3 月：-14.36%
  • 近 6 月：-8.66%
  • 今年以來：+8.45%

焦點個股


費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領漲。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲7.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.15%；台積電(TSM-US)上漲3.09%；輝達(NVDA-US)上漲2.92%；連貫(COHR-US)上漲2.87%。

部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌1.46%；英特格(ENTG-US)下跌0.51%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.17%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4556.6350.63%
Allegro Microsystems Inc.22.2154.44%
邁威爾科技67.752.34%
台積電160.842.56%
輝達104.251.38%
連貫70.633.05%
Wolfspeed公司8.19-0.49%
英特格104.5-2.44%
萊迪思半導體42.21.34%

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