營收速報 - 文曄(3036)8月營收815.40億元年增率高達61.87％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26
今年1-8月累計營收為6,130.40億元，累計年增率79.29%。
最新價為106.5元，近5日股價下跌-10.59%，相關電子通路下跌-5.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2298 張
- 外資買賣超：-2692 張
- 投信買賣超：-25 張
- 自營商買賣超：+419 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|815.40億
|62%
|-14%
|24/7
|952.01億
|76%
|25%
|24/6
|759.10億
|86%
|-5%
|24/5
|802.09億
|119%
|-8%
|24/4
|875.28億
|119%
|31%
|24/3
|670.67億
|72%
|29%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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