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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)8月營收815.40億元年增率高達61.87％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26


文曄(3036-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣815.40億元，年增率61.87%，月增率-14.35%。

今年1-8月累計營收為6,130.40億元，累計年增率79.29%。

最新價為106.5元，近5日股價下跌-10.59%，相關電子通路下跌-5.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2298 張
  • 外資買賣超：-2692 張
  • 投信買賣超：-25 張
  • 自營商買賣超：+419 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 815.40億 62% -14%
24/7 952.01億 76% 25%
24/6 759.10億 86% -5%
24/5 802.09億 119% -8%
24/4 875.28億 119% 31%
24/3 670.67億 72% 29%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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