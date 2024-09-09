營收速報 - 鈺創(5351)8月營收3.27億元年增率高達47.63％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 16:15
今年1-8月累計營收為25.57億元，累計年增率46.86%。
最新價為36.1元，近5日股價下跌-8.52%，相關半導體類指數下跌-6.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+103 張
- 外資買賣超：+162 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.27億
|48%
|-11%
|24/7
|3.66億
|69%
|-4%
|24/6
|3.80億
|62%
|15%
|24/5
|3.31億
|28%
|8%
|24/4
|3.07億
|24%
|-3%
|24/3
|3.16億
|52%
|29%
鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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