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鉅亨速報

營收速報 - 鈺創(5351)8月營收3.27億元年增率高達47.63％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 16:15


鈺創(5351-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.27億元，年增率47.63%，月增率-10.67%。

今年1-8月累計營收為25.57億元，累計年增率46.86%。

最新價為36.1元，近5日股價下跌-8.52%，相關半導體類指數下跌-6.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+103 張
  • 外資買賣超：+162 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-59 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.27億 48% -11%
24/7 3.66億 69% -4%
24/6 3.80億 62% 15%
24/5 3.31億 28% 8%
24/4 3.07億 24% -3%
24/3 3.16億 52% 29%

鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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