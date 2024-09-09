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鉅亨速報

營收速報 - 富強鑫(6603)8月營收3.67億元年增率高達37.6％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:16


富強鑫(6603-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.67億元，年增率37.6%，月增率-12.32%。

今年1-8月累計營收為29.48億元，累計年增率22.2%。

最新價為19.05元，近5日股價下跌-10.02%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-190 張
  • 外資買賣超：-255 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.67億 38% -12%
24/7 4.19億 15% -4%
24/6 4.38億 56% 7%
24/5 4.09億 23% 4%
24/4 3.94億 3% -19%
24/3 4.87億 58% 301%

富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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