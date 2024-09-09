營收速報 - 富強鑫(6603)8月營收3.67億元年增率高達37.6％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:16
今年1-8月累計營收為29.48億元，累計年增率22.2%。
最新價為19.05元，近5日股價下跌-10.02%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-190 張
- 外資買賣超：-255 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.67億
|38%
|-12%
|24/7
|4.19億
|15%
|-4%
|24/6
|4.38億
|56%
|7%
|24/5
|4.09億
|23%
|4%
|24/4
|3.94億
|3%
|-19%
|24/3
|4.87億
|58%
|301%
富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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