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鉅亨速報

營收速報 - 炎洲(4306)8月營收14.46億元年增率高達29.33％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 16:15


炎洲(4306-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣14.46億元，年增率29.33%，月增率-8.72%。

今年1-8月累計營收為112.64億元，累計年增率38.34%。

最新價為20.15元，近5日股價下跌-1.67%，相關塑膠工業下跌-10.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1306 張
  • 外資買賣超：-1003 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-275 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 14.46億 29% -9%
24/7 15.84億 63% -21%
24/6 20.09億 105% 3%
24/5 19.47億 80% 66%
24/4 11.70億 12% -2%
24/3 11.96億 1% 56%

炎洲(4306-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為電子級化學品純化與循環再利用及綠色能源之開發建置。土地開發及商辦、住宅、飯店之營造興建。OPP、PVC、PE、汽車線束、雷射切割及特殊膠帶之產銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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