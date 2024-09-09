營收速報 - 橘子(6180)8月營收10.91億元年增率高達36.87％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:16
今年1-8月累計營收為82.61億元，累計年增率16.52%。
最新價為76.3元，近5日股價下跌-3.54%，相關文化創意產業指數下跌-0.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-412 張
- 外資買賣超：-390 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|10.91億
|37%
|-23%
|24/7
|14.12億
|20%
|78%
|24/6
|7.93億
|19%
|7%
|24/5
|7.40億
|14%
|-17%
|24/4
|8.95億
|17%
|-11%
|24/3
|10.02億
|1%
|-32%
橘子(6180-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。仲介服務業，資料儲存及處理設備製造業。一般廣告業務，除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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