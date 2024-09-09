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鉅亨速報

營收速報 - 橘子(6180)8月營收10.91億元年增率高達36.87％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:16


橘子(6180-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣10.91億元，年增率36.87%，月增率-22.69%。

今年1-8月累計營收為82.61億元，累計年增率16.52%。

最新價為76.3元，近5日股價下跌-3.54%，相關文化創意產業指數下跌-0.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-412 張
  • 外資買賣超：-390 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 10.91億 37% -23%
24/7 14.12億 20% 78%
24/6 7.93億 19% 7%
24/5 7.40億 14% -17%
24/4 8.95億 17% -11%
24/3 10.02億 1% -32%

橘子(6180-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。仲介服務業，資料儲存及處理設備製造業。一般廣告業務，除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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