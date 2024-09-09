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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額92.64億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:19


台股今日其他電子業類股表現疲軟，09日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額92.64億元，大盤占比6.91%。

該產業上漲家數6、下跌家數34、平盤家數3。領跌個股聯策(6658-TW)09日10:18股價下跌3.8元，報69.9元，跌幅5.16%。

其他電子近5日下跌4.02%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -4.02% -3.74%
近一月 +8.41% +2.71%
近三月 +1.29% -1.94%
近六月 +50.95% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20999.4-2.03%
聯策69.8-5.29%

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