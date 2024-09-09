盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額92.64億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:19
台股今日其他電子業類股表現疲軟，09日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額92.64億元，大盤占比6.91%。
該產業上漲家數6、下跌家數34、平盤家數3。領跌個股聯策(6658-TW)09日10:18股價下跌3.8元，報69.9元，跌幅5.16%。
其他電子近5日下跌4.02%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.02%
|-3.74%
|近一月
|+8.41%
|+2.71%
|近三月
|+1.29%
|-1.94%
|近六月
|+50.95%
|+8.34%
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