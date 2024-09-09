盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額2.25億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.37%，總成交額2.25億元，大盤占比0.99%。
該產業上漲家數7、下跌家數43、平盤家數5。領跌個股鼎固-KY(2923-TW)09日09:18股價下跌2.05元，報27.2元，跌幅7.01%。
建材營造近5日下跌5.43%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.43%
|-3.74%
|近一月
|+3.22%
|+2.71%
|近三月
|-1.05%
|-1.94%
|近六月
|+38.09%
|+8.34%
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