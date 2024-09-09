search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額2.25億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.37%，總成交額2.25億元，大盤占比0.99%。

該產業上漲家數7、下跌家數43、平盤家數5。領跌個股鼎固-KY(2923-TW)09日09:18股價下跌2.05元，報27.2元，跌幅7.01%。

建材營造近5日下跌5.43%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -5.43% -3.74%
近一月 +3.22% +2.71%
近三月 -1.05% -1.94%
近六月 +38.09% +8.34%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21060.12-1.75%
鼎固-KY26.85-8.21%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿10.04
加權指數法興(售) 槓桿4.45

延伸閱讀


Empty