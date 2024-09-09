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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額71.10億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05


台股今日半導體業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.43%，總成交額71.10億元，大盤占比31.24%。

該產業上漲家數6、下跌家數78、平盤家數3。領跌個股統懋(2434-TW)09日09:04股價下跌1元，報31.4元，跌幅3.09%。

半導體業近5日下跌3.74%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -3.74% -3.74%
近一月 +2.65% +2.71%
近三月 +0.64% -1.94%
近六月 +9.97% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20989.2-2.08%
統懋31.8-1.85%

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加權指數法興(購) 槓桿10
加權指數法興(售) 槓桿5.7

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