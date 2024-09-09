盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.43%，總成交額71.10億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05
台股今日半導體業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.43%，總成交額71.10億元，大盤占比31.24%。
該產業上漲家數6、下跌家數78、平盤家數3。領跌個股統懋(2434-TW)09日09:04股價下跌1元，報31.4元，跌幅3.09%。
半導體業近5日下跌3.74%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.74%
|-3.74%
|近一月
|+2.65%
|+2.71%
|近三月
|+0.64%
|-1.94%
|近六月
|+9.97%
|+8.34%
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