盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額0.06億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.17%，總成交額0.06億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)09日09:05股價下跌0.4元，報15.05元，跌幅2.59%。
玻璃陶瓷近5日下跌5.03%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.03%
|-3.74%
|近一月
|-1.65%
|+2.71%
|近三月
|-16.73%
|-1.94%
|近六月
|-12.75%
|+8.34%
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