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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額0.06億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.17%，總成交額0.06億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)09日09:05股價下跌0.4元，報15.05元，跌幅2.59%。

玻璃陶瓷近5日下跌5.03%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -5.03% -3.74%
近一月 -1.65% +2.71%
近三月 -16.73% -1.94%
近六月 -12.75% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20987.69-2.09%
台玻14.95-3.24%

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加權指數法興(售) 槓桿5.7

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