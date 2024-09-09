盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.64%，總成交額0.73億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05
台股今日電器電纜類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.64%，總成交額0.73億元，大盤占比0.32%。
該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股合機(1618-TW)09日09:05股價下跌1.4元，報43.2元，跌幅3.14%。
電器電纜近5日下跌6.11%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.11%
|-3.74%
|近一月
|+0.3%
|+2.71%
|近三月
|-11.06%
|-1.94%
|近六月
|+6.7%
|+8.34%
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