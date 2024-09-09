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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.64%，總成交額0.73億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05


台股今日電器電纜類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.64%，總成交額0.73億元，大盤占比0.32%。

該產業上漲家數1、下跌家數13、平盤家數1。領跌個股合機(1618-TW)09日09:05股價下跌1.4元，報43.2元，跌幅3.14%。

電器電纜近5日下跌6.11%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -6.11% -3.74%
近一月 +0.3% +2.71%
近三月 -11.06% -1.94%
近六月 +6.7% +8.34%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20999.73-2.03%
合機43.05-3.48%

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加權指數法興(售) 槓桿5.7

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